وزير التعليم يعلن تفاصيل تقييم طلاب الدمج والتربية الخاصة وأبناؤنا فى الخارج

كتب محمود طه حسين

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية امتحانات طلاب الدمج التعليمى والتربية الخاصة والتربية الفكرية وجاءت كالتالي:





امتحانات الفصل الدراسي الأول



- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم- طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة- ماعدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيتم عقد امتحانات ورقية طبقًا للمعمول به.



- طلاب مدارس التربية الفكرية يتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم.



امتحانات الفصل الدراسي الثاني



- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم - طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة- ماعدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيعقد لهم امتحان واحد فقط ورقيًا طبقًا للمعمول به.



كما أعلن الدكتور طارق شوقي عن آلية عقد الامتحانات للطلاب أبنائنا في الخارج، وجاءت كالتالي:



تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فى البلاد التي تم تعليق الدراسة بها، على أن يتم عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادي عند العودة إلى أرض الوطن.



السنوات التعليمية بالتعليم الفني:



امتحانات التعليم الفني سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.



قرارات الحضور في المدرسة



سيكون اختياري (بدون غياب) حسب الجداول كما تم في الترم الأول بدءًا من السبت 13 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس.



وسيكون الغياب اختياري بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.



ومن حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.





