وزارة الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 13762 إصابة جديدة بكورونا و347 وفاة

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 13762 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، مع رصد 347 حالة وفاة ناجمة عن المرض.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة الإيطالية، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13762، مقابل 12074 في بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2765412 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية، أنها رصدت 347 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 369 في إحصائية الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 94887 حالة، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2286024 شخصا بعد رصد 17771 حالة شفاء جديدة.