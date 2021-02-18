اليوم السابع
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واشنطن وأوروبا يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لمكافحة داعش

الخميس، 18 فبراير 2021 09:28 م
واشنطن وأوروبا يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لمكافحة داعش والناتو
كتب أحمد عرفة

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أكد بيان أمريكى أوروبى ضرورة التعاون المشترك لتخفيف التصعيد فى منطقة الخليج، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وقال بيان صادر عن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لن نتسامح مع أى استهداف للقوات الأمريكية والتحالف والناتو.

وأدان بيان أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الهجوم الصاروخى الذى استهدف أربيل، مؤكدا على دعمه للحكومة العراقية.

وقال البيان الأمريكي الأوروبي: قلقون من محاولة استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في السعودية، موضحا أن على الحوثيين وقف التصعيد العسكري في مأرب.

وشدد بيان الولايات المتحدة الأمركيية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على ضرورة تنسيق جهود مكافحة داعش.

 

 

 


داعش

العراق

الخليج

أمريكا

اوروبا

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