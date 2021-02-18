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هطول أمطار خفيفة على مطروح والساحل الشمالى ودرجة الحرارة 14.. فيديو

الخميس، 18 فبراير 2021 09:02 م
هطول أمطار خفيفة على مطروح والساحل الشمالى ودرجة الحرارة 14.. فيديو هطول أمطار خفيفة على مطروح
مطروح حسن مشالى

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شهدت محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة، بشكل متقطع، على المناطق المتفرقة، مصحوبة ببرودة شديدة، وانخفاض درجة الحرارة إلى 14 درجات مئوية.

يأتي ذلك في ظل رفع أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ24 ساعة.

وأكد محمد خضر، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فرق الطوارئ، في حالة استعداد تام لإزالة تجمعات المياه، وتنتشر للعمل في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تلقى وتلبية بلاغات المواطنين وغرف العمليات، عن أية تجمعات للمياه والتحرك الفورى لإزالتها، من خلال أسطول السيارات والمعدات، الذي يضم 18 سيارة كسح بمدينة مرسى مطروح، و 4 معدات نافوري و ومعدتين لشفط الرواسب، و2 كباش و12 مضخة مياه، وأن هذه المعدات والأطقم العاملة عليها، على جاهزية تامة وفي حالة طوارئ مستمرة.


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