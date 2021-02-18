معامل المختبر بالتعاون مع اتحاد نقابات المهن الطبية تدعم الطواقم الطبية وأسرهم فى خدمات التحاليل

تقديرا وعرفانا من كل الذين يتعرضون فيها لمخاطر العدوى وهذه الاتفاقية يحصل بموجبها كل المشتركين على خدمه مميزة على تحاليل الخاصة بكوفيد19 في معامل المختبر و بدعم من اتحاد نقابات المهن الطبية و الذى سيتسفيد منه جميع المشتركين في النقابات الطبية مما يمنح الكوادر الطبية وأسرهم ميزة الاستفادة من التغطيه الواسعة لمعامل المختبر في كافة أنحاء الجمهورية بأعلى معايير الجودة وأدق النتائج .

وفى لقاء مع الدكتورة هند الشربينى الرئيس التنفيذى لمعامل المختبر والمتحدث الرسمى بأن هذة الشراكة تأتى في اطار أبراز دور المعامل فى دعم الرعاية الطبية والمسئولية المجتمعية تجاه الدولة وجيشها الأبيض ، معربة عن سعادتها بهذه الشراكة و دعم معامل المختبر لجيش مصر الأبيض و أضافت بأن معامل المختبر قد حصلت منذ أعوام على شهادة الاعتماد الدولية CAPمن الجمعية الأمريكية الباثولوجية لمعملها المركزى كشهادة دورية بعد فحص المعامل و التأكد من تطبيقها لأعلى المعايير المختبرية والتى تمثل علامة فارقة فى تاريخ المعامل المصرية منذ عام 2010 و التى تضع المختبر على خريطة المعامل المعتمدة دوليا و نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

و تضيف دكتورة هند الشربينى بأن هذة الشهادة جاءت لتأكد المكانة الرائدة لمعامل المختبر فى مصر و المنطقة العربية والوحيدة التى حصلت على هذه الشهادة من أكبر هيئة دوائية لتضمن أدق و أجود النتائج و مطابقتها لجميع المعايير العلمية مع كبرى المعامل فى العالم وتقوم معامل المختبر باعمال تحاليل كوفيد 19 و تعد واحدة من اكبر شركات الأختبارات المعملية الطبية الخاصة فى الشرق الأوسط

وقد عبر د.حسين عبد الهادى حسين - أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية بأن الاتحاد يثق فى قدرات معامل المختبرالكبيرة كشريك استراتيجى موثوق فيه وذو مصداقيتة علي المستوى الفنى و الطبى المتميز و قد تم تسجيل الطواقم الطبية وأسرهم فى مشروع علاج اعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية والذى شمل أيضا الاطباء البشريين و اطباء الاسنان و الصيادلة و الاطباء البيطريين و بما لا يقل عن نصف مليون عضو على مستوى الجمهورية و اسرهم بما يظهرالرعاية الكبيرة التى توليها الشراكة للمستفيدين وبما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية .