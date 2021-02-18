مد فترة تلقى طلبات "تعويضات النوبة" بأسوان.. اعرف المواعيد وأهم المعلومات

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة، مد فترة تلقى طلبات "تعويضات النوبة" حتى 3 مارس.

وكانت قد بدأت اللجنة تلقى طلبات تعويضات النوبة يوم 17 يناير، حيث تعد لجان تلقى الطلبات هى المرحلة الثانية من التعويضات والتى تشمل 5329 مستحقا.

ونرصد أهم المعلومات كالتالى:

- جاء قرار مد عمل اللجنة استجابة لمطالب أهالى النوبة

- حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة لاستكمال المستندات والأوراق المطلوبة

- بلغ إجمالى المستحقين للتعويضات 11 ألفا و500 مستحقا.

- تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحق

- تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات

- يبدأ تلقى الطلبات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً

- اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان.

- لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية

- تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة.

- تخصيص لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية .