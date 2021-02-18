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محافظ جنوب سيناء يزور اليوم السابع ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال

الخميس، 18 فبراير 2021 04:21 م
محافظ جنوب سيناء يزور اليوم السابع ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
كتب محمد السيد

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زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مقر مؤسسة "اليوم السابع"، اليوم، الخميس، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع".
 
وتعرف محافظ جنوب سيناء خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد بتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.
 
الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع و طارق سعدة نقيب الاعلاميين و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع و طارق سعدة نقيب الاعلاميين و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

الكاتب الصحفى خالد صلاح و طارق سعدة و محافظ جنوب سيناء و الدكتورة مايا مرسى
الكاتب الصحفى خالد صلاح و طارق سعدة و محافظ جنوب سيناء و الدكتورة مايا مرسى

الكاتب الصحفى خالد صلاح و محافظ جنوب سيناء فى صالة تحرير اليوم السابع
الكاتب الصحفى خالد صلاح و محافظ جنوب سيناء فى صالة تحرير اليوم السابع

الكاتب الصحفى خالد صلاح يستقبل محافظ جنوب سيناء و الدكتورة مايا مرسى
الكاتب الصحفى خالد صلاح يستقبل محافظ جنوب سيناء و الدكتورة مايا مرسى

اللواء خالد فودة و نقيب الاعلاميين يقفان على تطورات ماكينة العمل باليوم السابع
اللواء خالد فودة و نقيب الاعلاميين يقفان على تطورات ماكينة العمل باليوم السابع

اللواء خالد فودة ونقيب الإعلاميين والزميل محمد السيد
اللواء خالد فودة ونقيب الإعلاميين والزميل محمد السيد

خالد صلاح و محافظ جنوب سيناء وطارق سعدة
خالد صلاح و محافظ جنوب سيناء وطارق سعدة

طارق سعدة نقيب الاعلاميين و محافظ جنوب سيناء يستمعان لطبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير
طارق سعدة نقيب الاعلاميين و محافظ جنوب سيناء يستمعان لطبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير

محافظ جنوب سيناء خلال اطلاعه على إمكانيات تليفزيون اليوم السابع
محافظ جنوب سيناء خلال اطلاعه على إمكانيات تليفزيون اليوم السابع

محافظ جنوب سيناء خلال حديثه مع الزميل محمد السيد
محافظ جنوب سيناء خلال حديثه مع الزميل محمد السيد

محافظ جنوب سيناء خلال وصوله اليوم السابع
محافظ جنوب سيناء خلال وصوله اليوم السابع

محافظ جنوب سيناء فى جولة بصالة تحرير اليوم السابع
محافظ جنوب سيناء فى جولة بصالة تحرير اليوم السابع

محافظ جنوب سيناء و نقيب الإعلاميين
محافظ جنوب سيناء و نقيب الإعلاميين

محافظ جنوب سيناء يستمع لشرح خالد صلاح عن طبيعة العمل بصالة تحرير اليوم السابع
محافظ جنوب سيناء يستمع لشرح خالد صلاح عن طبيعة العمل بصالة تحرير اليوم السابع

محافظ جنوب سيناء يصافح الزميل محمد السيد
محافظ جنوب سيناء يصافح الزميل محمد السيد

 


محافظ جنوب سيناء

خالد فوده

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