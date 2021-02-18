محافظ جنوب سيناء يزور اليوم السابع ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال

كتب محمد السيد

زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مقر مؤسسة "اليوم السابع"، اليوم، الخميس، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع".

وتعرف محافظ جنوب سيناء خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد بتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.