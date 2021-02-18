محافظ بنى سويف يناقش شكوى عمال شركة الطوب الطفلى من تأخر صرف مستحقاتهم

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم، عبد الفتاح فكرى رئيس الاتحاد المحلى لنقابات العمل ورئيس اللجنة النقابية للسكة الحديد، أحمد عابدين نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال بنى سويف، عماد عبد العظيم أمين عام الاتحاد،وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالعمال، واستعراض الجهود المشتركة فى عدد من الموضوعات الهامة

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع مسؤولى الاتحاد، مستجدات شكوى عمال شركة الطوب الطفلى من تأخر صرف مستحقاتهم ،والتى قد تم طرحها فى لقاءات سابقة والإجراءات التى تم تنفيذها فى هذا الشأن، حيث أوضح رئيس الاتحاد أن الموضوع تم إحالته إلى القضاء بناء على طلب العمال بإحالة شكواهم إلى المحكمة العمالية المختصة،ويتم حاليا النظر فيها ،مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع العمال لإطلاعهم على ذلك ،بالإضافة إلى مناقشة مستجدات واقعة وفاة عامل أثناء عمله بأحد المصانع ،والخطوات التى تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مديرية القوى العاملة لحفظ حقوق أسرة العامل ومتابعة سير التحقيقات وما تسفر عنه فى هذا الشأن،والتى أعرب رئيس الاتحاد عن تقديره الكبير للمحافظ الذى لم يتوان أبدا فى الحفاظ على حقوق أبناء المحافظة من العمال، وتدخله وتوجيهاته حيال هذه الواقعة خير دليل على ذلك.

وتم استعراض بعض الجهود التى نفذها الاتحاد خلال الفترة الماضية،وتضمنت الإشارة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع بعض المديريات الخدمية، بهدف تعزيز قدرات العمال والعمالة غير المنتظمة لتطوير مستوى الأداء المهنى والعملي، حيث تم توقيع بروتوكول مع التضامن لتدريب الفتيات والسيدات غير العاملات على الحرف اليدوية لإعدادهم لسوق العمل،بجانب بروتوكول ثان مع مديرية الزراعة لتدريب شباب وفتيات الاتحاد على زراعة الأسطح والفطر وصناعة المخللات ومنتجات الألبان، إضافة إلى بروتوكول ثالث مع الشباب والرياضة لتدريب شباب النقابيين على الحرف والدورات التدريبيبة التى تنظمها مديرية الشباب، بجانب عقد بروتوكول مع مديرية القوى العاملة لتدريب المرأة العاملة على الحرف المختلفة بمراكز التدريب والتأهيل التابع للمديرية.

وفى نهاية الاجتماع أعرب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات العمال عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هانى غنيم لدعمه المتواصل لجهود النقابات العمالية ، وموجها دعوة للمحافظ لحضور وضع حجر الأساس لمشروع إسكان ستقيمه اللجنة النقابية للعاملين بالنيابات والمحاكم بشارعى حلمى الملط وصالح كامل بمدينة بنى سويف خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى مارس القادم.