محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول لتطوير العشوائيات ببلقاس بـ55 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

وقع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، وبحضور وحيد قرقر، والمهندس يسرى المغازى أعضاء البرلمان عن دائرة بلقاس بالدقهلية، وذلك مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بروتوكول لاستكمال التطوير لبعض المناطق العشوائية بمركز ومدينة بلقاس.

وأوضح المحافظ، أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير للعشوائيات المشار إليها ببلقاس تبلغ 55 مليون جنيه، وأن أعمال التطوير تشمل تطوير 3 مناطق غير مخططة وهى منطقة أبو عطية، حيث يتم الرصف وتركيب إنترلوك وخدمات كهرباء وتركيب حنفيات حريق، ومنطقة المريسى للارتقاء بخدمات مياه الشرب والكهرباء وتركيب انترلوك، كما تشمل منطقة جاد امارة وتتضمن أيضا تركيب انترلوك وخدمات مياه شرب وكهرباء وتركيب حنفيات حريق، وقال محافظ الدقهلية إن الدولة بكامل أجهزتها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق عملا على راحتهم.

جدير بالذكر أنه يتم حاليا تطوير 3 مناطق عشوائية أخرى بنطاق محافظة الدقهلية بتكلفة تبلغ 269 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات، وتضم منطقة سندوب بالمنصورة بتكلفة 116 مليون جنيه، ومنطقة سوق ستوته بين "ش محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم الثانوية" بتكلفة 143 مليون جنيه، ومنطقة وسط المدينه ببلقاس بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وكان محافظ الدقهلية قد عقد عدة اجتماعات مع الشركة القائمة على التنفيذ لمتابعه الاعمال التى تتم وتقرر التزام الشركة القائمة على التنفيذ بجدول زمنى تفصيلى للانتهاء من التنفيذ بالتنسيق مع لجنه الاشراف على تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وقد حضر توقيع البروتوكول اليوم لاستكمال التطوير للمناطق العشوائية بنطاق مركز ومدينة بلقاس المهندسة نهاد البلتاجى مدير عام ادارة تطوير العشوائيات بديوان عام محافظة الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات حكومية مميزة فى كافة القطاعات وفى مقدمتها توفير بيئة صحية وآمنة بالمحافظات وفى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى هذا الشأن، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.



منطقة أبو عيطة وأبور النور ببلقاس



منطقة جاد امارة