محافظ الدقهلية يتابع أعمال الكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على متابعة أعمال فرق الوحدات المحلية، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار تيسيرا لحركة انتقال المواطنين والسيولة الحركة المرورية.

وقد وجه محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء علي العمل بالشوارع الرئيسية والفرعية علي التوازي، تحقيقا لإرضاء جموع المواطنين علي مستوي المحافظة، وذلك بسرعة الاستجابة لمطالبهم بكافة المناطق، وقيام الفرق برفع التراكمات من تجمعات مياه الامطار فورا.

واستمرت أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين، حيث يتابع محافظ الدقهلية مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء الأعمال للفرق المذكورة حتى الانتهاء من هذه الموجة الطارئة من الطقس وفقا لما اعلنته هيئة الارصاد الجوية في هذا الشأن.

شفط المياه

تراكمات المياه

شوارع الدقهلية عقب سقوط الأمطار