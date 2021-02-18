مجلس الأمن: يجب الوفاء باحتياجات النازحين اليمنيين

كتب أحمد عرفة

قالت رئيسة مجلس الأمن السفيرة البريطانية باربرة وودوارد، إن مجلس الأمن مجتمع على رفض العملية العسكرية فى مأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضافت رئيسة مجلس الأمن، سنعمل على دعم المبعوث الأممي في اليمن مارتن جريفيث لمعالجة الأزمة الإنسانية فى اليمن، لافتة إلى إدانة جماعية للهجوم الحوثى على مأرب، ومؤكدة أنه لا بد من التوصل لحل سياسي فى اليمن.

وأشارت رئيسة مجلس الأمن إلى أن هذه أزمة إنسانية ملحة في اليمن، موضحة أنه يجب الوفاء باحتياجات النازحين اليمنيين، وأن على الحوثى وقف الهجوم على مأرب وكافة العمليات العسكرية.

وتابعت رئيسة مجلس الأمن، نسعى للانخراط وإعادة الحوثى لطاولة المفاوضات، لافتة إلى أن 16 مليون نسمة يعانون من المجاعة فى اليمن "أمر مفجع"، ومتابعة: رأينا بعض التطورات الإيجابية حول اليمن.