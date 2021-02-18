غلق وتشميع 8 محلات ورفع 128 حالة إشغال خلال حملة فى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع 8 محلات بدون ترخيص، وتوقيع 8 غرامات لمخالفة ارتداء الكمامات بدمنهور.

كما أسفرت الحملات عن رفع 128 حالة إشغال متنوع بالشوارع فى مدينة رشيد.