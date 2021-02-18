اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق وتشميع 8 محلات ورفع 128 حالة إشغال خلال حملة فى بالبحيرة

الخميس، 18 فبراير 2021 12:10 م
غلق وتشميع 8 محلات ورفع 128 حالة إشغال خلال حملة فى بالبحيرة غلق محل - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

 

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع 8 محلات بدون ترخيص، وتوقيع 8 غرامات لمخالفة ارتداء الكمامات بدمنهور.

 

كما أسفرت الحملات عن رفع 128 حالة إشغال متنوع بالشوارع فى مدينة رشيد.

 

 

 


ازالة اشغالات

حملات ازالة

غلق محلات

محافظة البحيرة

رشيد

محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة