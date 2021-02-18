اليوم السابع
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طقس مشمس وزيارات سياحية على كورنيش الشيراتون القديم بالغردقة.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 04:58 م
طقس مشمس وزيارات سياحية على كورنيش الشيراتون القديم بالغردقة.. صور طقس مشمس
البحر الأحمر - عماد عرفة

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رصدت اليوم السابع، اليوم الخميس، حالة الطقس في محافظة البحر الأحمر، حيث شهدت مدينة الغردقة حالة طقس مشمس، وعودة الحياة لطبيعتها بعد أن كانت تمتلأ سماء المدينة بالسحب خلال اليومين الماضيين .

كما عادت الحركة البحرية مرة اخري الي طبيعتها بعد اغلاق ميناء الغردقة البحري والانشطة البحرية حولها بسبب شدة الرياح وسرعة الامواج، وكذلك شهدت منطقة كورنيش الشيراتون القديم، وجود افواج سياحية ضمن زيارات جوالات البلد التي تنظمها شركات السياحة لهم .

 

والتقط السياح صور تذكارية لمنظر البحر وجزيرة الجفتون الظاهرة من علي كورنيش الشيراتون القديم بالغردقة، وتبدا جولات البلد بمنطقة الشيراتون القديم ثم مسجد الميناء وكنيسة الانبا شنودة وحلقة السمك سوق الخضار.

 

وكانت شهدت مدن محافظة البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين ظهور سحب كثيفة علي الانحاء تسببت في منع ظهور الشمس بشكل مستمر حيث كانت السحب متقطعة وكذلك انخفاض في درجات الجرارة، وعادت الحياة لطبيعتها مرة اخري.

طقس مشمس (1)
 
طقس مشمس (2)

حالة الطقس

الغردقة

الشيراتون القديم

كورنيش الغردقة

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

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