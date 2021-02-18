اليوم السابع
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ضبط 200 طن بترول خام سرقهم لصوص من خط بالسويس

الخميس، 18 فبراير 2021 05:27 م
ضبط 200 طن بترول خام سرقهم لصوص من خط بالسويس الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 200 طن خام بترول مُحملين على 4 سيارات نقل عقب سرقتهم من خط بترول بالسويس ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس ، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بوادى حجول تحت إشراف قطاع الأمن العام من ضبط "2 سيارة نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول" قيادة "سائقين ، مقيمان بمحافظة الدقهلية"  حال خروجهما من أحد المدقات الجبلية المتاخمة لخط البترول (شقير / مسطرد) التابع لشركة أنابيب البترول.. وقد إعترفا بأنهما يقومان بتوصيل المواد البترولية لعدد 3 مخازن بطريق صهرجت دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية.
   
وبتمشيط المنطقة، تم ضبط سيارتين أخرتين نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول وفرا قائديها هاربان ، كما أكدت المعلومات والتحريات التى أجريت تحت إشراف قطاع الأمن العام ، أن القائم على إحضار السيارات (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة السويس) ، وأن القائم على التحميل أثناء السرقة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) تم تحديد مكان المحبس بمنطقة وادى حجول وإخطار الشركة، وجارى إجراء الصيانة بمعرفتها للخط بمنطقة الواقعة .
   
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهمين الهاربين .

 

 

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