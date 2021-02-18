ضبط كميات من اللحوم والأغذية منتهية الصلاحية بحملات فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قال محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، إنه فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات للمرور على محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك وأماكن تخزينها فى الثلاجات، تشكلت لجنة مكونة من أطباء بإدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية، وبالتنسيق مع مسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وشرطة المسطحات والبيئة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 كجم لحوم ضانى مجمدة استرالى بالعظم ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و62 كجم لحوم سودانى مبردة بالعظم متغيرة فى الخواص من حيث اللون والرائحة واللمس، و4 كجم رومى منتهى الصلاحية، وقد تم تحرير محاضر بهذا وتسليمه إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفى سياق متصل قام الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر بعمل زيارة لمزرعة دير الشايب لمتابعة الحالة الصحية والوبائية للمواشى والاستماع الى اى مشاكل تواجه المشرفين على مزرعة الدير، وتوضيح اهمية التعاون مع المديرية فى جميع المجالات حرصا على الثروة الحيوانية، مشددا على الالتزام بجداول التطعيم الخاصة بالامراض الموسمية وغيرها.