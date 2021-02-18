ضبط صاحب مخبز استولى على 727 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1294 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2,11 طن "أسماك وقار وجمبرى" يشتبه فى عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1,69 طن "مقطعات لحوم ودواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

وضبط (4 طن "مخللات " معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مجهولة المصدر) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (طن "زيت طعام" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مجهولة المصدر) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لزيت الطعام) بمحافظة الغربية، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (727,090 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ، وبيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط (طن "دقيق بلدى مدعم") تم تجميعها وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة سوهاج، و ضبط (2,5 طن "أعلاف حيوانية" بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.