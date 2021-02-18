صحه البحيرة: بدء الدورة التدريبية لمناهضة تطبيب ختان الإناث.. صور

البحيرة - ناصر جودة

عقدت مديرية الصحة بالبحيرة، عده دورات تدريبية للفريق الطبى ورجال الدين بالبحيرة تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وانطلاقا من حرص الدولة على إطلاق المبادرات التنموية بهدف تعزيز السلوك الإيجابى للمجتمع تجاه التعامل مع الأطفال، والتركيز على القضايا المجتمعية الملحة مثل ظاهرة ختان الإناث لخطورتها وما تمثله من تداعيات نفسية وجسدية على الفتيات والعمل على وضع حلول عاجلة وسريعة تنعكس بالإيجاب على المجتمع ككل، حيث بدأت اليوم فاعليات الدورة التدريبية لمناهضة تطبيب ختان الإناث للفريق الطبى بالبحيرة تحت إشراف إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية وذلك من خلال منع ممارسات تلك العادة بواسطة الفريق الطبي.

وفى سياق متصل نظمت إدارة صحة البيئة والثقافة الصحية بمديرية الصحة بالبحيرة قوافل توعوية وندوات تثقيفية وجلسات توعية بمراكز البحيرة بالتعاون مع مديرية الأوقاف للقضاء على ختان الإناث وأمراض سوء التغذية تحت شعار العقل السليم فى الجسم السليم.

وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة بأهمية نشر الوعى على أوسع نطاق للقضاء على هذه العادات الضارة معربا عن مدى أهمية تلك الندوات والدورات التدريبيه فى توضيح خطورة تلك الممارسة ومضاعفاتها النفسية والجسدية وأنها انتهاكا لحق الطفلة والزوجة والزوج كما أنها قد تؤدى إلى الوفاة او قد ينتج عنها العديد من المضاعفات.

كما أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الاكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واشار إلى إستمرار وتكثيف القوافل الخدمية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة حياه كريمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل .

وفى إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة .

استمرت قوافل الصحة الانجابية تحت شعار "حقك تنظمي" لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالقرى والمناطق المحرومة لليوم الثالث على التوالى بمركز التحرير لرفع الوعى الصحى للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل بالاضافة الى تنظيم بعض المعارض للمشغولات بنوادى المرأة.

وانطلقت أمس القوافل الى قرية صلاح الدين بمركز التحرير وتضمنت عيادات ثابتة ومتنقلة لتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات فى الفئة العمرية من 15- 49 عامًا وكذا توفير خدمة أخصائى النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار ووسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات حيث بلغ إجمالى عدد المنتفعات خلال الفترة من 15 فبراير وحتى أمس 17 فبراير 659 بالإضافة إلى الكشف على عدد 285 حالة باطنة و 375 اطفال.