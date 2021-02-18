صاحب مكتب سيارات بعد احتياله على عملائه: كنت عايز أهرب لدولة أوربية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مالك مكتب استئجار سيارات، متهم بالنصب على عملائه، وبيع السيارات بعقود مزيفة، أنه كان يستعد للهرب، بالسفر لإحدى الدول الأوربية، عقب بيع عدد كبير من السيارات، وتكوين مبلغ مالي كبير من جرائمه.

أضاف المتهم أنه عقب بيع السيارات بعقود مزيفة، كان يسدد الإيجار الشهري لمالكيها، خشية اكتشافهم احتياله عليهم، حتى تمكن من بيع أكثر من 23 سيارة ملاكي فارهة، وكان يستعد لاستكمال جرائمه، ببيع عدد آخر من السيارات، تمهيدا للهرب.

وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن المتهم استغل إقبال الضحايا على المكتب الخاص به، لتأجير سياراتهم له، مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها شهريا، وباع السيارات بعد تزوير الأوراق الخاص بملكيتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من عدد من الأشخاص، يفيد تعرضهم للنصب، على يد مالك مكتب لاستئجار السيارات، وذكروا فى بلاغاتهم، أن المتهم استأجر منهم سيارات ملاكي، مقابل مبلغ مالي يحصلون عليه شهريا، إلا أنهم فوجئوا بتعرضهم للنصب، وبيع المتهم للسيارات، بواسطة عقود بيع مزيفة.

بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث لصحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.