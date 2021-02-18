وقال السفير حسام عيسى - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في السودان، إنه قدم لوزير الطاقة والنفط، خلال اللقاء، التهنئة على توليه منصبه الجديد، وعبر له عن الدعم من جانب جمهورية مصر العربية له ولكافة وزراء الحكومة السودانية الجديدة في مهمتها من أجل تحقيق طموحات الشعب السوداني.

وأضاف: "تناولنا المشروعات المشتركة في مجالات الربط الكهربائي الذي من المتوقع أن تزداد طاقته قريبا من 70 إلى 300 ميجاوات، وكذلك التعاون في مجالات التعدين وصناعات البتروكيماويات والزيوت الحيوية وتكرير البترول وتدريب الكوادر المتخصصة".

وأوضح السفير حسام عيسى أنه أكد لوزير الطاقة والنفط السوداني، أن التعاون في هذا المجال يعد من أهم القطاعات التي توجد فيها فرص كبيرة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.