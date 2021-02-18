رياح شديدة تضرب شمال سيناء وإغلاق ميناء العريش

وتلقت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء بلاغات بانقطاع للكهرباء فى قرى بئر العبد والشيخ زويد، وتساقط اعمدة، وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، أن الرمال المتحركة تسببت فى إغلاق طرق، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة لإزالتها وفتح الطرق المغلقة .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها أن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرر استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ أجهزة ومرافق المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، وذلك بعد استمرار الظروف الجوية المتقلبة وإعلان هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها.

وأكد المحافظ أنه تم استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، خاصة المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والتضامن الاجتماعى غيرها من الجهات المعنية، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والمرافق .

كما شدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، مطالبًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة فى الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار، وذلك حرصا على سلامتهم وحفاظا عليهم.