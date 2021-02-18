رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر يكشف تطورات مشروع الـ104 عمارة بديل العشوائيات

ماجد تمراز

أكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن مشروع الـ 104 يجهز كبديل لسكان العشوائيات بمحافظة الجيزة، وتم الانتهاء من نسبة لا بأس بها من المشروع، مشيرا إلى أن المدينة بها جميع أنواع الإسكان، منها الإسكان الاجتماعى ودار مصر وسكن مصر وبديل العشوائيات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة" الذى يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "نقوم بدورنا فى تجهيز الوحدات وصندوق تطوير العشوائيات هو الذى يختار المناطق العشوائية التى سيقع عليها عليها الاختيار، وسيتم توفير حضانة ومدرسة وخدمات تخص المواطن ونحن حريصون على توفيرها في كافة المشروعات السكنية".

وقال: "نوفر حياة كريمة للمواطن، ولا نسعى لخلق مجتمع جديد من العشوائيات، لذلك نوفر كافة الاحتياجات اليومية، والـ 104 عمارة ستوفر مسكن لأكثر من 2800 أسرة".