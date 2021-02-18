رئيسة المجلس القومى للمرأة تزور "اليوم السابع".. وتؤكد: ستات مصر تعيش عصرها الذهبى

كتب محمود راغب - تصوير سامى وهيب

زارت الدكتور مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، مقر مؤسسة "اليوم السابع"، حيث كان فى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس تحرير اليوم السابع، وقيادات الجريدة.

واصطحب الكاتب الصحفى خالد صلاح، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى جولة داخل صالة التحرير، للتعرف على طبيعة العمل فى مختلف الأقسام وآليات العمل بداخلها، والتعرف على تجربة تليفزيون اليوم السابع.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمنظومة العمل داخل اليوم السابع، وحجم التطور الملحوظ فى صالة التحرير، وكذلك تجربة تليفزيون اليوم السابع الرائدة.

وأثنت رئيس المجلس القومى للمرأة على المبادرات الرئاسية الخاصة بتنمية القرى الفقيرة وتطويرها وتنميتها إلى جانب تلك المبادرات التى تهتم بصحة المرأة قائلة: مبادرة تطوير 1500 قرية فى الريف المصرى، تعد من أعظم المبادرات لأنها ستعود بالنفع على الكثير من الأسر المصرية عامة والمرأة خاصة وإنها تعتبر الوتد الحقيقى فى كل بيت مصرى وجاءت هذه المبادرة لتلبى احتياجاتها فى كل قرى ونجوع مصر وبالتأكيد سنرى أثر ذلك من الناحية الاجتماعية والتعليمية والصحية.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى خلال لقاءها مع تليفزيون اليوم السابع، على هامش الندوة التى نظمتها المؤسسة لمناقشة التحديات التى تواجه المرأة المصرية ودور المجلس القومى فى ذلك، أن المجلس يصل للمرأة فى عقر دارها ويتواصل معها بشكل مباشر لتوعيتها بأهمية هذه المبادرات والتعرف على احتياجاتها وبحث كيفية تلبيتها. وتابعت: المرأة المصرية الآن تعيش عصرها الذهبى والدليل على ذلك نسبة مشاركتها فى مواقع اتخاذ القرارات وداخل البرلمان الآن فى العصر الذهبى وأصبح هناك قناعة أكبر بقدرة المرأة على مدار الست سنوات الماضية وبالتالى يمكننا القول إن هذا العصر حافظ على مكتسبات المرأة المصرية ورد لها حقها فى العديد من المجالات.