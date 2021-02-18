دموع أسرة طفل سقط فى ترعة بكفر الشيخ بعدما صدمه "توك توك" وهرب.. لايف

وعبرت أسرة الطفل عن حزنهم، مطالبين بالقصاص من المتسببين في موته، وانتابت والدة الطفل بنوبات إغماءات حزناً على نجلها.

وأكد محمد الحريري، ابن عم الطفل الغريق، أن نجل عمه خرج صائماً لمساعدة والده، فيقود التوك توك لتوفير ما تحتاجه أسرته، وأثناء قيادته للتوك توك طريق منية المرشد مطوبس صدمه توك توك أخر من الخلف فسقط في مياه الترعة المجاورة للطريق، وفر قائد التوك توك ومستقله، ولم يفكروا في إنقاذه فمات غريقا رحمه الله.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز مطوبس يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بترعة بالقرب من عزبة فرحة على طريق منية المرشد بمركز مطوبس، بدائرة المركز، وتبين وفاة طفل "محمود عمر الحريري" 16 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بدفن جثمان الطفل، وتولت التحقيقات.