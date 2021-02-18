حسن بلبل فى فيديو عن زيادة الإنجاب.. وحوار ساخر بين "مقهور ومفترية"

سلط الفنان حسن بلبل الضوء على قضية زيادة معدل الإنجاب وتأثيرها على الأسرة والمجتمع بشكل كامل، والتي تؤدي إلى تآكل أي تنمية تحدث من قبل الدولة، وذلك في فيديو ساخر نشره عبر حسابه بموقع فيس بوك.

وجسد حسن بلبل مشهدا تخيليا بين رجل وزوجته في حوار عن رغبتها في الحمل، ومحاولته إقناعها بعدم قدرته على تحمل أعباء إضافية، وذلك تحت مسمي "مقهور" و"مفترية" للشخصيتين، ويقول فيها: "هنعمل إيه بالعيال دي كلها.. هجيب منين.. ونأكلهم إزاي ونعلمهم منين ونكشف عليهم إزاي ونجوزهم لما يكبروا إزاي".



حسن بلبل



بلبل

ورد على زوجته بعد قولها :"احنا بلد كبيرة والعيال تجري وتلعب.. عندنا كباري كتير العيال تتنطط عليها مش زي البعدا قطر"، قائلا: "لو كل واحدة خلفت وعيالها راحوا على الكباري وقعدوا يلعبوا هتقع علي دماغنا هنجيبلهم منين".



حسن بلبل



مقطع من الفيديو

وربط حديثه بحملة "اتنين كفاية" من خلال هاشتاج "اتنين كفاية"، وهي الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي، والتي تهدف للحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.