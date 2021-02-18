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حادث طريق أبوسمبل.. مصرع 4 وإصابة 46 بينهم 9 أطفال.. إنفوجراف

الخميس، 18 فبراير 2021 02:50 م
حادث طريق أبوسمبل.. مصرع 4 وإصابة 46 بينهم 9 أطفال.. إنفوجراف حادث أبو سمبل فى طريق أسوان

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شهد طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، حادث تصادم بين أتوبيس وشاحنة نقل أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين، بينهم 9 أطفال دون سن العاشرة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث تصادم أتوبيس يحمل عددا من المواطنين السودانيين، بمقطورة نقل بالقرب من الكيلو 100 على طريق أسوان أبوسمبل جنوب مصر، ووجود مصابين ومتوفيين، ووجه على الفور، بتحرك 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

تفاصيل حادث طريق أبوسمبل
تفاصيل حادث طريق أبوسمبل

 

وتنوعت الإصابات فى الحادث، ما بين كسور ونزيف وجروح متفرقة وكدمات بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الأتوبيس كان يقل عددا من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية أثناء سفرهم من مصر إلى السودان عبر الطرق البرية، وأن الحادث وقع بعد تصادم الأتوبيس بشاحنة نقل محملة بالأسمنت، وأسفر الحادث عن إصابة 46 شخصا، ومن بين المصابين 9 أطفال دون سن العاشرة.

 


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حوادث الطرق

السودان

اسوان

اليوم السابع بلس

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