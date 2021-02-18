جوتيريش يدين الهجوم على كلية العلوم في نيجيريا ومقتل طالب واختطاف آخرين

كتبت - هند المغربي

أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بشدة الهجوم المسلح الذى تعرضت له كلية العلوم الحكومية كاجارا في المنطقة الشمالية الوسطى لنيجيريا ، والذي أسفر عن مقتل أحد الطلاب واختطاف أطفال وأقارب وموظفين آخرين في المدارس.

ووفق بيان إعلامي تقدم الأمين العام بخالص تعازيه لذوي الضحايا وتعاطفه مع أسر الضحايا، وكرر الأمين العام التأكيد على أن الهجمات على المدارس والمرافق التعليمية الأخرى بغيضة وغير مقبولة.

وحث الأمين العام السلطات النيجيرية على عدم ادخار أي جهد في إنقاذ المخطوفين ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل.