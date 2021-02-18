جبروت الصعايدة.. طلوع النخيل على الطريقة الحديثة فى بنى سويف.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع أحد أهالى محافظة بنى سويف الذى ابتكر جهازا من الحديد لتسلق النخيل داخل مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وقال محمد رجب محمد وشهرته أبو سميح، مقيم عزبة مجاهد التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنه ابتكر جهاز من الحديد لتسلق النخيل على الطريقة الحديثة، وأنه يعمل حدادا، ويتابع فيديوهات اليوتيوب وشاهدت فيديو أحد الأشخاص بدولة الهند يصنع تلك الإله فقمت بتصنيعها.

وأضاف محمد، هذا الجهاز مصنوع من الحديد وهو عبارة عن قطعتين لتسلق النخل بدلا من الطريقة البدائية القديمة، هذة القطعة توفر التسلق على النخل وتكون آمنة.

وأشار محمد رجب إلى أن الجهاز يتكلف ألف جنيه بالمصنعية، وأنه مستعد لتعليم الحدادين تصنيعها، وأقوم بتجربتها أمام الأهالى واستعد لموسم جمع البلح لاستخدامها وتصنيع ما يحتاجونه منها.