توقف حركة الملاحة لليوم الثالث بميناء البرلس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

توقفت حركة الملاحة اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالى بميناء البرلس، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس والجزيرة الخضراء.

تلقى مركز العمليات، وإدارة الأزمات برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إخطارا يفيد باستمرار توقف حركة الصيد بالبرلس، بناء على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حفاظا على حياة الصيادين.

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية، مناشدا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظاً على سلامتهم.



توقف حركة الصيد بميناء البرلس



جانب من توقف حركة الملاحة