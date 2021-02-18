توفير 350 فرصة عمل لأسر الصيادين ببرج مغيزل فى مبادرة "فرصة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن وزارة التضامن ستوفر 350 فرصة عمل لأسر الصيادين من خلال مبادرة "فرصة" بالتعاون بين وزارتى التضامن والتموين، لأهالي قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.



وأضاف نصار، لـ"اليوم السابع"، أن هذه المبادرة ستخفف الأعباء عن الـ350 أسرة بالقرية، خاصة أن قرية برج مغيزل من القرى الأشد فقراً، وهذه المبادرة تساهم في مساعدة الصيادين في خلق أنشطة مستدامة تساهم في رفع مستوى معيشتهم، مؤكداً أنه سيجرى توزيع 120 دجاجة بياضة للأسر، كما سيتم توفير البطاريات اللازمة للتربية والعلف.



وأكد نصار، أن المشروعات ستوفر دخلا ثابتا لأسر الصيادين وخاصة صغار الصيادين الذين لا توجد فرص عمل لهم إلا الخروج اليومي للصيد، ولايستطيعون توفير قوت يومهم أو دخلهم لا يتناسب مع متطلبات الحياة، مشيراً إلى أن المحافظة ووزارتى التضامن والتموين تساهم في إنجاح المشروعات لرفع مستواهم المعيشي والاجتماعي.