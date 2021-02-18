تطهير مواقف الأتوبيس والأسواق والمنشآت العامة بشبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، حملة مكبرة لأعمال تطهير الأسواق والمنشآت وذلك فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا استكمل الجهاز التنفيذى بالحى خطط أعمال التطهير، استمرارا للخطوات الإجرائيه والإحترازية للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وطبقاً لتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.

وأوضح "بكر" فى تصريحات صحفية، أنه استكملت فرق التطهير، اليوم الخميس، أعمال تطهير المنشآت والأسواق ذات المواصفات العالية، حيث تم تطهير سوق الوحدة العربية ومركز شباب سليم والوحدة العربية والبنك الأهلى وموقف أتوبيس الوحدة، على أن يتم تطهير جميع المناطق تباعاً وفقاً لخطه التطهير الدورية.

أعمال تطهير الأتوبيسات



تطهير الأسواق بشبرا



تطهير البنك الاهلى بشبرا الخيمة



تطهير الملاعب بمراكز الشباب



تطهير أماكن الانتظار



تطهير دور العبادة



تطهير مراكز الشباب