تركيب علامات إرشادية مرورية بأسوان بعد تعدد الحوادث

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع إدارة المرور بتركيب علامات وإرشادات مرورية توضيحية وفسفورية في جميع الاتجاهات سواء القادم من إدفو إلى كوم أمبو أو العكس أو المتجه نحو محور كلابشة للوصول إلى الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى بعد تعدد الحوادث المرورية أمام مدخل محور وكوبرى كلابشة الجديد أمام قرية السلسلة بكوم أمبو بسبب تعدد المداخل والمخارج وتقاطعها مع طريق أسوان / القاهرة الزراعى.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في الحد من أي حوادث مرورية في المستقبل وهو الذى يستلزم في الوقت نفسه من سائقى المركبات التهدئة والإلتزام بالسرعات المقررة على الطريق الزراعى حفاظاً على الأرواح وسلامة المواطنين.

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