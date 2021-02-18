تحصين 30 ألف من الأبقار والجاموس بلقاحى الحمى القلاعية والمتصدع ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

قال الدكتور مجدى عبد الرحيم، مدير الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، إن الحملة القومية الأولى لعام 2020/ 2021 لتحصين الثروة الحيوانية بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تواصل أعملها تحت إشراف الدكتور عاطف عيسى، والدكتور علاء عبد الرؤوف، مدير إدارة جنوب البيطرية ببحر البقر لتحقيق المستهدف.

فى إطار الحملة القومية التى ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتى تدعمهما الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية والتى تعد من أهم ركائز الاقتصاد القومى.

وأضاف مدير الطب الوقائى، أن مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع من الأمراض الفيروسية والوبائية سريعة الانتشار وتسبب خسائر اقتصادية بالنسبة للثروة الحيوانية وليس لها علاج سوى التحصين.

وتابع أن المستهدف من هذه الحملة ما يقرب من 30 ألف من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام فى نطاق محافظة بورسعيد المتمثلة فى القابوطى الجديد والكيلو 17 والجمعيات وشباب الخريجين والرضوان والعاشر ومنطقة بحر البقر ووحدة عايش ومشروع ناصر والبليسى ومنطقة سهل الطينة قريتى 4/ 7 ومنطقة الجزر.

من جانبه ناشد مدير الطب الوقائى المربين بالتعاون مع لجان التحصين، حتى يتسنى تحصين الثروة الحيوانية بجميع الحظائر لتحقيق المستهدف والعمل على رفع الجهاز المناعى المواشى لتصبح قادرة على مقاومة المرض.

من جهة أخرى أكد عبد الرحيم، أن الحملة مستمرة لحين تحقيق المستهدف للارتقاء بمنظومة التحصين التى تهدف لمزيد من الثروة الحيوانية التى تعد أمن قومى.