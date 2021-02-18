بيان أمريكى أوروبى يطالب طهران بعدم اتخاذ أى خطوات تصعيدية إضافية

كتب أحمد عرفة

أكد بيان أمريكى أوروبى على ضرورة عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بشأن الاتفاق النووى الإيرانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيان الأمريكى الأوروبى، أنه يجب تعزيز الاتفاق النووى بالتشاور مع دول المنطقة، مطالبا إيران بعدم اتخاذ أى خطوات تصعيدية إضافية.

فيما قال بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا، نرحب بنية الولايات المتحدة الأمريكية العودة للمسار الدبلوماسي مع إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعرب بيان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة.

كما دعا بيان أمريكى وفرنسى وألماني وبريطاني إلى وضع حد للنزاع اليمني.