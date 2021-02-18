اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بيان أمريكى أوروبى يطالب طهران بعدم اتخاذ أى خطوات تصعيدية إضافية

الخميس، 18 فبراير 2021 09:13 م
بيان أمريكى أوروبى يطالب طهران بعدم اتخاذ أى خطوات تصعيدية إضافية ايران وامريكا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد بيان أمريكى أوروبى على ضرورة عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بشأن الاتفاق النووى الإيرانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيان الأمريكى الأوروبى، أنه يجب تعزيز الاتفاق النووى بالتشاور مع دول المنطقة، مطالبا إيران بعدم اتخاذ أى خطوات تصعيدية إضافية.

فيما قال بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا، نرحب بنية الولايات المتحدة الأمريكية العودة للمسار الدبلوماسي مع إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعرب بيان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة.

كما دعا بيان أمريكى وفرنسى وألماني وبريطاني إلى وضع حد للنزاع اليمني.

 


فرنسا

المانيا

ايران

الاتفاق النووي

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة