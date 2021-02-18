اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نرحب بنية واشنطن العودة للمسار الدبلوماسي مع إيران

الخميس، 18 فبراير 2021 08:49 م
بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نرحب بنية واشنطن العودة للمسار الدبلوماسي مع إيران ايران
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قال بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نرحب بنية الولايات المتحدة الأمريكية العودة للمسار الدبلوماسي مع إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعرب بيان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة.

كما دعا بيان أمريكى وفرنسى وألماني وبريطاني إلى وضع حد للنزاع اليمني.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، إن الصين تؤمن بأن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني هي الطريق الصحيحة الوحيدة للخروج من المأزق.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف إلى العمل لتنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء الخارجية في ديسمبر الماضي، والدفع من أجل عودة غير مشروطة للولايات المتحدة إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ورفع جميع العقوبات المفروضة على إيران.

 


فرنسا

المانيا

ايران

الاتفاق النووي

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة