بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نرحب بنية واشنطن العودة للمسار الدبلوماسي مع إيران

كتب أحمد عرفة

قال بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نرحب بنية الولايات المتحدة الأمريكية العودة للمسار الدبلوماسي مع إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعرب بيان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة.

كما دعا بيان أمريكى وفرنسى وألماني وبريطاني إلى وضع حد للنزاع اليمني.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، إن الصين تؤمن بأن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني هي الطريق الصحيحة الوحيدة للخروج من المأزق.

ووفقا لموقع روسيا اليوم دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف إلى العمل لتنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء الخارجية في ديسمبر الماضي، والدفع من أجل عودة غير مشروطة للولايات المتحدة إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ورفع جميع العقوبات المفروضة على إيران.