بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج والجامعة لدعم المشروعات التنموية.. صور

سوهاج محمود مقبول

وقع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك لدعم المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة من خلال إجراء الدراسات والأبحاث لمتابعة ومراجعة المشروعات القائمة ودراسة المشاريع المستقبلية، وبحث أفضل السبل لتنفيذها بما يحقق خدمة المجتمع وتنفيذ سياسة الدولة وبرامجها التنموية المختلفة.

حضر توقيع البروتوكول أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وكلا من الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور مجدى القاضى عميد كلية الصيدلة.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة من خلال التعاون المثمر والبناء مع المحافظة، والذي يبشر بنتائج إيجابية لصالح المجتمع السوهاجي، لافتا إلى أنها شريك أساسي في مشروعات التنمية المستدامة على أرض سوهاج.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد عزيز الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لجميع أنشطة الجامعة، مؤكداً على تسخير كافة إمكانيات الجامعة، والتعاون الدائم مع جميع الأجهزة التنفيذية ودعمها بكافة الخبرات العلمية التي تمتلكها؛ لصالح مشروعات التنمية بالمحافظة، مشيراً إلى تقديم الجامعة الدعم العلمي والفني اللازم لكافة المشروعات، من أجل تحقيق المصلحة العامة، والتنمية المستدامة؛ لخدمة أهالي سوهاج.



المحافظ يوقع بروتوكول تعاون مع الجامعة



توقيع بروتوكول التعاون



بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج والجامعة