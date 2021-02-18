بتفكرنا بأحبابنا.. "طلعة رجب" عادة أهالى الشرقية لزيارة المقابر.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

عادة يحرص عليها أهالى محافظة الشرقية، خاصة في القرى وهى زيارة المقابر في الخميس الأول من شهر رجب، المعروفة بـ "طلعة رجب"، لتذكر من أحبائهم من الراحلين.

قام اليوم السابع بجولة في عدد من مقابر مدينة الزقازيق لرصد تلك العادة المتوارثة من أجيال لأجيال، ففي مقابر كفر الإشارة واحد من إقدم المقابر في مدينة الزقازيق، التي شهدت زحاما شديدا تسبب في أزمة مرورية بتلك المنطقة الحيوية من المدينة، فتوافد الأهالي يحملون باقات الورد وزحف النخيل والرحمات لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وارتدت السيدات الملابس السوداء، وافترش الباعة الطريق أمام المقابر، فعلي المدخل الغربي افترشت أحد السيدات الأرض لأخذ الرحمات والصدقات من المواطنين.

وأكد الأهالي، أن اليوم أشبه بالعيد، فنحرص على قضاءه وسط أهالينا الراحلون، ونجيب الأكل والمياه علشان بنقعد مدة طويلة، ونوزع على الفقراء فلوس ونقرأ الفاتحة على أرواحهم، ثم نشترى من الباعة ما نحتاجه، فأول خميس رجب هو عادة توارثت من الأجيال.

وأمام بائع الورد والذي وقف أحد المواطنين والذي أخبرنا أنه جاء لزيارة منذ سنوات وأنه اعتاد ذلك، يوكد عم محمد بائع الورد والزحف أنه يستعد لخميس رجب منذ العيد، فيجلب البضاعة من زعف وورد بكميات مضعفة من الفجر ليصطف على المدخل بحسب البوكية يبدأ من 5 جنيهات.

وأفاد أحد مسئولي المقابر أن قارئ القرآن يتوافد في هذا اليوم لقراءة القرآن الكريم علي المقابر و اخذ الرحمات، الي جانب الفقراء والمحتاجين.

وفى مقابر قرية هرية فور دخولك تجد باعة لعب الأطفال من بلونات و عرائس والطرابيش وغيرها ينتشرون بين القبور لجذب الأطفال، كذلك الباعة الجائلين و الفقراء والمحتاجين لأخذ الرحمات والصدقات من الزائرين.

وكانت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، نشرت اليوم الخميس مقطع فيديو يرد على حكم زيارة القبور في نصف رجب وشعبان، والذي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور عموما .