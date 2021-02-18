انطلاق قافلة من المساعدات الغذائية والعينية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم انطلاق قافلة المساعدات الغذائية والعينية، والتى تشمل كراتين مواد غذائية وبطاطين ولحوم، والتى تم توفيرها بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى و مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك فى حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وتفقد المحافظ جانبا من المساعدات التى تم اصطفافها على سيارات نقل أمام مبنى ديوان عام المحافظة، والتى تشمل بطاطين وكراتين مواد غذائية و لحوم سيتم توزيعها على الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك عن طريق مجموعة من الجمعيات الأهلية المشهرة وتحت إشراف المديرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وأثنى المحافظ على الدور الذى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية خلال الفترة الحالية الاستثنائية التى تمر بها البلاد ،من خلال المشاركة فى دعم الجهود التى تقوم بها كافة الوزارات والهيئات فى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات خاصة فى ظل التعاون لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا على كافة فئات المجتمع.

من جهتها أوضحت إحسان أبوزيد أن القافلة تشمل توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية، خاصة فى ظل الظروف الحالية وموسم الشتاء ،وتشمل 5 آلاف بطانية و2000 كرتونة غذائية ، ولحوم 10 عجول،بجانب تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون، وعمل نظارات طبية للمستحقين،فضلاً عن توفير بعض مستلزمات الزفاف لعدد 10 فتيات من الأسر الأولى بالرعاية.