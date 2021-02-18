انخفاض متوسط العمر المتوقع بأمريكا عاما كاملا فى النصف الأول من 2020 بسبب كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن متوسط العمر المتوقع فى الولايات المتحدة انخفض عاما كاملا خلال النصف الأول من عام 2020، وهو انخفاض مذهل يعكس حصيلة جائحة كورونا وكذلك ارتفاع الوفيات من جرعات زائدة من المخدرات والنوبات القلبية والأمراض التى صاحبت تفشى المرض، وفقا لبيانات حكومية صدرت الخميس.

وكانت أخر مرة انخفض فيها متوسط العمر المتوقع عند الولادة بشكل كبير خلال الحرب العالمية الثانية. ويمكن للأمريكيين أن يتوقعوا العيش لفترة طويلة كما عاشوا فى عام 2006، وفقا للبيانات المؤقتة الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاءات الصحية.

وكان السود واللاتينيون أكثر تضررا من البيض، مما يعكس اختلاف أثر الوباء على الجماعات العرقية، وفقا لتحليل جديد. وفقد الأمريكيون السود 2.7 عام من متوسط العمر المتوقع، بينما فقد اللاتينيون 1.9 عام، وتراجع متوسط العمر المتوقع للبيض 0.8 عاما.

وقال ستيفين وولف، المدير الفخرى لمركز المجتمع والصحة بجامعة فرجينيا كومونولث، الذى يجمع البيانات نفسها لعام 2020 بالمل إنه أمر مزعج للغاية، مشيرا إلى أن تأثير هائل.

وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والذى يعتبر مقياسا موثوقا لصحة الدولة، بشكل مطرد فى الولايات المتحدة منذ منتصف القرن العشرين مع انخفاضات سنوية بسيطة فى السنوات الأخيرة بسبب ما يسمى بوفيات البأس الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات وإدمان الكحول والانتحار. وتسبب متوسط العمر المتوقع الثابت والمتراجع من عام 2015 إلى 2017 فى قلق كبير بين خبراء الصحة العامة بعد عقود من التقدم فى مكافحة أمراض القلب والسرطان والأمراض الأخرى.

وفى عام 2019، عاد متوسط العمر المتوقع إلى الارتفاع حيث انخفض عدد الجرعات الزائدة عن العقاقير المميتة بشكل طفيف لأول مرة منذ 28 عاما.

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