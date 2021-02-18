انتشار السيارات الإغاثة بالطرق لمساعدة أصحاب المركبات المتعطلة فى ظل الأمطار

كتب عبد الرحمن سيد

وفرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة لمساعدة سائقى المركبات التى تتعطل وتم توزيع هذه السيارات بجميع أقسام الطرق، بحيث يمكن للمواطن عند تعرضه لتعطل مركبته أو تعرضه لحاد الاتصال بالرقم 01221110000 .

كما دشنت الإدارة العامة للمرور، غرف عمليات لمتابعة الحركة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

وتنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حركة الرياح ومدى الرؤية وغلق اى طريق عند إنعدام الرؤية فيه.

وكثفت إدارات المرور من التواجد الفعال للتصدى لأى طارئ وأخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

وحذرت إدارة المرور من السرعات الزائدة على الطرق السريعة، مطالبة بترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم فضلا عن تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية .

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء ، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.



وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.