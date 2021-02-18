الهند تُلزم القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل بمسحات كورونا

قررت الهند إلزام كل القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، سواء في رحلات مباشرة أو غير مباشرة، بإجراء مسحات الفحص الخاصة بكوفيد-19 سعيا لاحتواء سلالات متحورة من فيروس كورونا تم رصدها في تلك الدول.

وسجلت الهند أعلى عدد إصابات بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة. وكانت قد رصدت سلالة جنوب أفريقيا في أربعة أشخاص الشهر الماضي والسلالة البرازيلية في شخص واحد الشهر الحالي.

وقالت الحكومة إن سلالتي جنوب أفريقيا والبرازيل يمكن أن تصيبا الرئة على نحو أسهل من السلالة البريطانية. وسجلت الهند حتى الآن 187 إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة.

وقالت الحكومة في ساعة متأخرة أمس الأربعاء إن شركات الطيران ستكون ملزمة اعتبارا من الأسبوع المقبل بفصل المسافرين القادمين من هذه البلدان. ولا توجد رحلات مباشرة بين الهند وكل من البرازيل وجنوب أفريقيا، ويتوقف عادة معظم المسافرين من البلدين في مطارات بالشرق الأوسط قبل استئناف رحلاتهم.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان "كل المسافرين القادمين من المملكة المتحدة أو أوروبا أو الشرق الأوسط أو المتوقفين في رحلات ترانزيت في رحلات أقلعت منها سيكونون ملزمين بالخضوع لمسحات عند الوصول يتكفلون بدفع تكلفتها".

كما يتعين أن يكون بحوزة كل المسافرين تقرير حديث يثبت خلوهم من كوفيد-19 قبل اعتلاء أي طائرة متجهة للهند، إلا في حالات استثنائية مثل حدوث وفاة بين أفراد الأسرة.

وزاد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند 12881 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية ليصل الإجمالي إلى حوالي 11 مليونا، وزاد عدد الوفيات 101 مما يرفع الإجمالي لأكثر من 156 ألفا. وهذه أعلى زيادة يومية في أسبوع.