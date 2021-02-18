الهجرة والثقافة تعلنان استمرار التقديم لمسابقة "أنا المصرى" للمصريين بالخارج

كتب محمود راغب

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، استمرار التقديم لمسابقة " أنا المصري " للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تم تخصيصها للأغنية الوطنية للشباب، وكذا إتاحة المحتوى الثقافي والفني لدار الأوبرا المصرية للمصريين بالخارج لمشاهدته عبر الانترنت، واستعداد دار الأوبرا المصرية لتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية للمصريين بالخارج.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم التواصل مع الكيانات المصرية بالخارج، من أجل الترويج للمسابقة ونشرها بين قطاع كبير من الجاليات المصرية، في إطار حرص وزارة الهجرة على دعم الفعاليات التي من شأنها تنمية الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج تجاه وطنهم الأم وتعزيز الهوية الثقافية المصرية لديهم.

وأكدت وزيرة الهجرة الحرص على تنفيذ نتائج المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، ومن بينها تفعيل وتعظيم دور المكاتب الثقافية بالسفارات للعمل على ربط شباب المصريين بالخارج -وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث- بالهوية المصرية والثقافة الوطنية؛ وحل مشكلاتهم ورعاية مصالحهم‎، في ظل ما تشهده مصر والمنطقة العربية من حروب لطمس الهوية.

ومن جانبها، ثمنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التعاون مع وزارة الهجرة، مشيرة إلى أن تعزيز الهوية الثقافية لدى المصريين بالخارج قضية أمن قومي لمصر، وأن مهمتنا التعاون جميعا للنهوض بالوطن.

وتابعت عبد الدايم أن التقديم لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، سيبدأ في الأول من يونيو 2021 ويستمر حتى 1 أغسطس 2021، ويمكن مشاركة أبنائنا بالخارج في هذه المسابقة، بأن يتم التقدم بعمل غنائي وطني متكامل (غناء وألحان وتوزيع وأشعار)، معلنة ترحيب دار الأوبرا المصرية بتنفيذ أي أنشطة ثقافية وفنية للمصريين بالخارج، وتلقي طلباتهم لبحث إدراج حفلاتهم ضمن البرنامج الفني لدار الأوبرا المصرية.

وجاءت شروط التقدم لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية الوطنية للشباب، والتي سيبدأ التقدم لها في الأول من يونيو 2021 وينتهي في 1 أغسطس 2021، وفقا للشروط التالية:

- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

- يتم التقدم للمشاركة في المسابقة بعمل غنائي وطني متكامل (غناء، ألحان، أشعار، توزيع).

- مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.

- ألا يكون العمل المتسابق قد فاز في مسابقة أخرى.

- ترسل الأعمال المقدمة على البريد الإلكتروني Anaelmaasry2021@gmail.com

بصيغة MP3.

- يتم تعبئة الاستمارة المرفقة وإرسالها عبر البريد الالكتروني.

- يتولى تحكيم المسابقة كوكبة من نجوم الموسيقى والشعر والغناء.

الجوائز:

- جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه.

- جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه.

- جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه.

- جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه.

- جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.