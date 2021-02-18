النيابة تطلب تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات واقعة سرقة أموال من مصنع بالقطامية

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مصنع فى منطقة القطامية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وكان تلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر ( 2 خزينة حديدية) وسرقة مبلغ مالى من داخلهما، وكذلك سرقة بعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفى للمصنع وآثار عنف بالخزينتين المُشار إليه، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (أجنة حديدية، شاكوش، مفك) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك، وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.