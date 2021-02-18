اليوم السابع
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النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حادث سير أثناء عبوره الطريق بالجيزة

الخميس، 18 فبراير 2021 11:00 م
النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حادث سير أثناء عبوره الطريق بالجيزة حادث تصادم -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حادث تصادم بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وكان طفل قد لقى مصرعه ببولاق الدكرور، بعد أن صدمته سيارة نقل، فيما تم ضبط السائق وفتحت النيابة العامة تحقيق معه، لبيان تفاصيل الحادث.

 

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل صدمته سيارة نقل في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، صدمته سيارة نقل مما أسفر عن مصرعه في الحال.


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