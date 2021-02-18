المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة المتهم "رمضان.و"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمصر القديمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السبام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، علي إبراهيم محمد، بشير عبد الرؤوف بشير عبدالعال، وأمانة سر خالد عبد المنعم ، محمد سيد شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم " رمضان.و"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم مصر القديمة.

وشهد معاون قسم مصر القديمة، أنه حال وجوده بالقسم حضر إليه المتهم لزيارة أحد المحجوزين، فقام بتفتيش الزيارة الخاصة بالأخير قبل دخولها، فعثر بداخلها الى كيس بلاستيكى شفاف بداخله مسحوق الهيروين المخدر ولفافتين بداخلهم خمسين قرص مخدر فقام بضبطه، وبتفتيشه أقر بحيازة المضبوطات بقصد إدخالها لأحد المحجوزين.