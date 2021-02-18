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المرصد السورى: أكثر من 40 غارة روسية على داعش فى دير الزور ومثلث حلب

الخميس، 18 فبراير 2021 06:03 م
المرصد السورى: أكثر من 40 غارة روسية على داعش فى دير الزور ومثلث حلب سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السورى، أن أكثر من 40 غارة روسية على داعش في دير الزور ومثلث حلب ـ حماة ـ الرقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكد المرصد السورى، مقتل عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران بلغم أرضي شرق دير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذى يتخذ من لندن مقرا له، إن الغارات الإسرائيلية  على سوريا فجر اليوم، استهدفت مواقع الفرقة الرابعة على طريق دمشق- بيروت السريع، وأسفرت عن مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران.

 

 


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