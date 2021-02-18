اليوم السابع
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المؤبد لشخص بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالإسكندرية

الخميس، 18 فبراير 2021 09:34 م
المؤبد لشخص بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالإسكندرية سجن - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حليم عبد السميع، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لانضمامه لتنظيم داعش الإرهابى، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين الدكتور رضا محمد إبراهيم، ومحمد عاطف مشالي، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية رقم 14/295 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ قسم شرطة المنتزة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بقيام المتهم بانضمامه إلى جماعة داعش الإرهابية والاتفاق والتحريض على القيام بأعمال إرهابية وتنفيذا مخططا إرهابيا بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية انضمام المتهم "إ.ع.ع"، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وممارسة أعمال الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي بأن انضم إلى جماعة إرهابية تسمى "داعش" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسيحيين وممتلكاتهم وقام بالاشتراك والتحريض في الشروع بقتل المجني عليه م.ف.ز، أمام كنيسة القديسين بدائرة القسم.

وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.


الاسكندريه

داعش

جنايات الاسكندريه

المؤبد لداعشي بالاسكندرية

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