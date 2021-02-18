الكشف على 109 مواطنين بقرى مرسى علم فى قافلة علاجية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبي لـ 109 مواطنين بقري مدينة مرسي علم ضمن قافلة طبية علاجية تابعة لمديرة الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إنه تم إطلاق قافلة علاجية بقرى مرسى علم يومى 16 و17 فبراير الجاري، وتم الكشف وتوفير العلاج لعدد 109 مواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان له، أن القافلة الطبية ضمت قري حماطة وأبو غصون والشيخ الشاذلى، حيث تم الكشف وصرف العلاج لـ 109 مواطنين، وإجراء 40 فحصا معمليا، و2 حالة أشعة، و20 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم تحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.