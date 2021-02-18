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العربية: إعلامى سورى يعلن "تحرير أسيرين" سوريين من السجون الإسرائيلية

الخميس، 18 فبراير 2021 07:50 م
العربية: إعلامى سورى يعلن "تحرير أسيرين" سوريين من السجون الإسرائيلية سجن - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلامى سورى إعلانه تحرير أسيرين سوريين من السجون الإسرائيلية.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء السورية، عن عملية تبادل أسرى مع إسرائيل بوساطة روسية، كاشفة عن إطلاق سراح سوريين اثنين مقابل فتاة إسرائيلية.

كانت سوريا أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها لم ولن تنجح في حماية شركاء الاحتلال الإسرائيلي وعملائه من التنظيمات الإرهابية، كما لن تفلح في إشغال الجيش السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب.


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