اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 10 لعاطل أشهر سلاحا فى وجه ضابط أثناء القبض عليه بقصر النيل

الخميس، 18 فبراير 2021 10:46 ص
السجن 10 لعاطل أشهر سلاحا فى وجه ضابط أثناء القبض عليه بقصر النيل المستشار محمد علي مصطفى الفقى
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات، بتهمة إشهار سلاح فى وجه ضابط أثناء القبض عليه لحيازته هيروين، وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

وتعود أحداث الواقعة، أثناء تفقد دورية شرطية، الحالة الأمنية فى منطقة قصر النيل، حيث تلاحظ لقائد الدورية قيام عاطل بالهرب أثناء مشاهدته سيارة الشرطة، وقام الضابط بملاحقة المتهم الذى أشهر سلاح أبيض محاولا الهرب، وبتفتيشه عثر معه لفافات من مخدر الهيروين، فتم ضبطه واحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق واحالته لمحكمة الجنايات.


حيازة هيروين

قصر النيل

مقاومة السلطات

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة