السجن 10 لعاطل أشهر سلاحا فى وجه ضابط أثناء القبض عليه بقصر النيل

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات، بتهمة إشهار سلاح فى وجه ضابط أثناء القبض عليه لحيازته هيروين، وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

وتعود أحداث الواقعة، أثناء تفقد دورية شرطية، الحالة الأمنية فى منطقة قصر النيل، حيث تلاحظ لقائد الدورية قيام عاطل بالهرب أثناء مشاهدته سيارة الشرطة، وقام الضابط بملاحقة المتهم الذى أشهر سلاح أبيض محاولا الهرب، وبتفتيشه عثر معه لفافات من مخدر الهيروين، فتم ضبطه واحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق واحالته لمحكمة الجنايات.