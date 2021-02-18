اليوم السابع
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الرقابة الصحية: تسجيل 84 منشأة طبية تمهيدا للحصول على الاعتماد

الخميس، 18 فبراير 2021 12:12 م
الرقابة الصحية: تسجيل 84 منشأة طبية تمهيدا للحصول على الاعتماد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أنه تم تسجيل 84 منشأة صحية تمهيدا لإعتمادها لأداء خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مضيفا أنه تم تسجيل 18 صيدلية حتى الآن.
 
وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان حول حصول مصر علي الإعتماد الدولى للمستشفيات أن معايير الاعتماد تخضع لها كل القطاعات الحكومية والخاصة.
 
 
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن معايير اعتماد المستشفيات توفر هدرا كبيرا في الموارد وكذلك تعمل علي الوصول الي صفر أخطاء طبية.
 
 
وأضاف أن معايير اعتماد الميتشفيات تضاهي أعلي المعايير العالمية ما يمكن المستشفيات من اداء الخدمات الطبية وفقا لمعايير الجودة والسلامة الطبية وهو ما يسهم في تحقيق رضاء المنتفعين مشيرا إلي أن المعايير الجديدة تتمحور حول المريض والمنشآت بما يضمن سلامتهما ودوام تدفق الخدمات الطبية بجودة عالية تتماشى مع ما دعا الية الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطبيق أعلي جودة للخدمات الطبية .
 
وقال : نعتمد علي تقديم الخدمة الصحية المبنية علي الدليل والبرهان مشيرا الي أن تطبيق المعايير يضمن تقديم الخدمات بجودة في كل ما يمس الامور المتعلقة بالخدمة الصحية مشيرا الي أن المعايير تتضمن الإستخدام الأمثل للموارد علي ضوء الشفافية الكاملة لضبط مخرجات الضوابط والمعايير مشيرا الي أن الهيئة افردت ابوابا كاملة للتكنولوجيا والحوكمة الإكلينيكية التى تضمن جودة الخدمة.
 
 

الرعاية الصحية

معايير اعتماد المستشفيات

المستشفيات

الصيدليات

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